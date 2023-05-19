«Севилья» обыгрывает «Ювентус» после первого дополнительного тайма в матче Лиги Европы

В эти минуты на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» продолжается ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентусом».

Отметим, что в данный момент испанский клуб обыгрывает своего соперника со счетом 2:1. В первом дополнительном тайме гол в составе хозяев забил Эрик Ламела, отличившись на 95-й минуте. Еще один забитый мяч на счету Сусо (71). Туринцы ответили точным ударом Душана Влаховича (65).

Напомним, что первая игра между командами завершилась вничью – 1:1.

Ранее в финал Лиги Европы вышла «Рома», оказавшись сильнее «Байера» (1:0, 0:0).