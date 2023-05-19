«Севилья» победила «Ювентус» в дополнительное время и стала финалистом Лиги Европы

Футболисты «Севильи» на своем поле обыграли «Ювентус» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
Отметим, что туринский клуб вышел вперед на 65-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий Душан Влахович. Однако хозяевам удалось перевести игру в дополнительное время благодаря голу Сусо на 71-й минуте.
На 95-й минуте Эрик Ламела принес своей команде итоговую победу, отличившись с передачи Бриана Хиля.
Добавим, что на 115-й минуте с поля был удален защитник «нервионцев» Маркос Акунья.
Таким образом, «Севилья» вышла в финал Лиги Европы, поскольку первая игра завершилась со счетом 1:1. В решающей встрече испанцы сыграют с «Ромой». Матч пройдет 31 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».
Лига Европы
1/2 финала
Ответный матч
«Севилья» (Испания) – «Ювентус» (Италия) – 2:1 Д.В. (1:1)
Голы: Сусо, 71. Ламела, 95 – Влахович, 65.
Удаление: Акунья, 115.
Первый матч: 1:1.