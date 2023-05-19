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«Севилья» победила «Ювентус» в дополнительное время и стала финалистом Лиги Европы

В решающей встрече турнира испанская команда сыграет с «Ромой».
«Севилья» победила «Ювентус» в дополнительное время и стала финалистом Лиги Европы
19 мая 2023 00:36
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Севилья»

Футболисты «Севильи» на своем поле обыграли «Ювентус» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Отметим, что туринский клуб вышел вперед на 65-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий Душан Влахович. Однако хозяевам удалось перевести игру в дополнительное время благодаря голу Сусо на 71-й минуте.

На 95-й минуте Эрик Ламела принес своей команде итоговую победу, отличившись с передачи Бриана Хиля.

Добавим, что на 115-й минуте с поля был удален защитник «нервионцев» Маркос Акунья.

Таким образом, «Севилья» вышла в финал Лиги Европы, поскольку первая игра завершилась со счетом 1:1. В решающей встрече испанцы сыграют с «Ромой». Матч пройдет 31 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

Лига Европы

1/2 финала

Ответный матч

«Севилья» (Испания) – «Ювентус» (Италия) – 2:1 Д.В. (1:1)

Голы: Сусо, 71. Ламела, 95 – Влахович, 65.

Удаление: Акунья, 115.

Первый матч: 1:1.

источник: «Советский спорт»
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