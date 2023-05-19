Агент Винисиуса рассказал, при каком условии бразилец может уйти из «Реала»

Агент бразильского полузащитника мадридского «Реала» Винисиуса - Фредерико Пена признался, что футболист может покинуть «королевский» клуб только ради карьеры в АПЛ.

«Не вижу, чтобы это произошло сейчас, но кто знает - в футболе все меняется, происходят вещи, которые невозможно было представить. Я просто скажу, что если однажды он покинет «Реал», он непременно окажется в АПЛ, и никак иначе.

Но покинет ли он когда-нибудь «Реал» или останется игроком одного клуба? Прямо сейчас я могу сказать, что есть большая вероятность, что он станет одним из тех, кто остается в одном клубе и пишет его историю, и задержится здесь на 15 лет и больше», - приводит слова Пены The Telegraph.

Напомним, в текущем сезоне Винисиус провел 43 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 17 мячей.

Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, уступив титул «Барселоне», а в Лиге чемпионов клуб не смог выйти в финал, проиграв «Манчестер Сити».