Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча ЛК

«Вест Хэм» обыграл АЗ в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций и вышел в финал турнира.

Встреча в Алкмаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей

Как сообщает BBC, после встречи группа активных фанатов АЗ атаковала трибуну с болельщиками «Вест Хэма». В этом секторе находились семьи и друзья игроков британского клуба.

Отмечается, что некоторые футболисты «Вест Хэм» ворвались на трибуну, чтобы помочь своим поклонникам.

Добавим, что в финале Лиги конференций «Вест Хэм» сыграет с «Фиорентиной».