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Гвардиола отреагировал на эпизод с недовольством Де Брёйне в матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»

Решающий матч турнира состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе им. Ататюрка.
19 мая 2023 08:51
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно эпизода, который случился по ходу второго тайма ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0).

Напомним, что в трансляцию игры попал момент, как полузащитник «горожан» Кевина Де Брёйне раздражительно поворачивается в сторону испанского специалиста и кричит: «Заткнись, заткнись!».

«При счeте 2:0 мы сильно торопились. Срaзу после перерыва Гюндогaн потерял мяч, Де Брейне сделaл три передачи, которыe были нe нужны. Мы много суeтились, когда нужнo было делать наoборот - держать мяч, разворачивать игру. Нo это нормaльно», - приводит Goal.com слова Гвардиолы.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером».

источник: Goal.com
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