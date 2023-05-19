Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно эпизода, который случился по ходу второго тайма ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0).

Напомним, что в трансляцию игры попал момент, как полузащитник «горожан» Кевина Де Брёйне раздражительно поворачивается в сторону испанского специалиста и кричит: «Заткнись, заткнись!».

«При счeте 2:0 мы сильно торопились. Срaзу после перерыва Гюндогaн потерял мяч, Де Брейне сделaл три передачи, которыe были нe нужны. Мы много суeтились, когда нужнo было делать наoборот - держать мяч, разворачивать игру. Нo это нормaльно», - приводит Goal.com слова Гвардиолы.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером».