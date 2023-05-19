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Президент ФИФА представил официальный слоган ЧМ-2026

Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля.
19 мая 2023 09:17
автор: Александр Поволоцкий

ФИФА представила официальный слоган чемпионата мира 2026 года, который пройдет на территории США, Канады и Мексики.

По словам главы организации Джанни Инфантино он звучит следующим образом: «Мы — 26» (»We are 26! - англ.).

«Через несколько часов 16 городов, которые примут ЧМ-2026, сделают турнир ещё более красочным и захватывающим, запустив отдельные индивидуальные бренды, разработанные ФИФА. Эти города воплощают в себе фантастических людей и прекрасные места. Фанатам подаря незабываемые впечатления в 2026 году», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Отметим, что турнир станет первым в истории, в котором сыграют 48 команд. Действующим чемпионом мира является Аргентина, обыгравшая Францию в финале ЧМ-2022 в Катаре.

источник: ФИФА (FIFA)
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