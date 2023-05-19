«В обороне все грустно»: Червиченко сделал прогноз на дерби «Спартак» - ЦСКА

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своими ожиданиями от столичного дерби «Спартак» - ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

«Возможно, нападение у ЦСКА не очень, но «грузят» же и по два, и по три мяча. А у «Спартака» такая оборона, что там не нужно быть сильным мастером и каким-то суперголеадором. В обороне «Спартака» все грустно.

«Спартак», конечно, может забить, все может пойти по куражной для команды ситуации. Но, если говорить об объективной оценке, армейцы имеют некое превосходство. ЦСКА не проиграет. Будет 1:1 или 1:2», - приводит слова Червиченко Metaratimgs.

Также он добавил, что арбитр встречи вряд ли будет симпатизировать одной из команд, поэтому за судейство особых опасений нет.

Напомним, встреча пройдет 21 мая на домашней арене красно-белых. Начало в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая третью строчку «Ростову» по дополнительным показателям. ЦСКА с 54 очками расположился на второй позиции.