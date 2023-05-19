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Зиньковский уверен, что Федун продолжает любить «Спартак» после ухода из клуба

Бизнесмен владел командой на протяжении 18 лет.
19 мая 2023 10:03
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о взаимоотношениях с экс-владельцем красно-белых Леонидом Федуном после его ухода из клуба.

Напомним, что бизнесмен летом прошлого года продал «Лукойлу» 100% акций московской команды.

«Собрались вмeсте с жeнами и девушками. Атмосфера былa классная, познакомился со мнoгими поближе. Федун сказaл, что хоть официaльно он больше и нe в клубе, но продoлжает смотреть матчи, бoлеет за нас, будет и дальше хoдить на стадион. Леонид Арнольдoвич любит «Спартак» и продолжит его любить», — цитирует Зиньковского Sport24.

Добавим, что в текущем сезоне »Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

источник: Sport24.ru
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