Фантастический камбэк «Шеффилда» помог ему вернуться в Чемпионшип

В ответном матче плей-офф английской Лиги 1 за право выхода в Чемпионшип «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Питерборо Юнайтед».

Встреча завершилась победой «Шеффилда» в серии пенальти со счетом 5:3.

Примечательно, что в первой игре «Уэнсдэй» потерпел поражение со счетом 0:4, однако в ответной смог взять верх 5:1. При счете 3:0 четвертый гол команда забила на восьмой добавленной минуте, а затем в дополнительные 30 минут соперники поразили ворота друг друга по одному разу.

Таким образом, «Шеффилд» стал участником Чемпионшипа.