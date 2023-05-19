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Россия осталась на 23-м месте в обновленной таблице коэффициентов УЕФА

Российские клубы пропускают турниры в текущем сезоне.
19 мая 2023 10:36
автор: Александр Поволоцкий

На официальном сайте УЕФА опубликована обновленная таблица коэффициентов.

Отметим, что по сравнению с предыдущей версией расстановка стран в рейтинге не изменилась.

Напомним, что российские клубы отстранены от еврокубков. Страна находится на 23-й строчке таблицы, имея 21,882 балла. Выше на одно место Швеция (23,750), ниже - Польша (20,750). Лидирует в таблице Англия (108,998).

Ранее сообщалось, что Россия гарантированно получит фиксированный минимум (4,333 балла), но он будет добавлены в рейтинг лишь по окончании сезона, в то время как другие страны получают очки по ходу сезона.

источник: UEFA (УЕФА)
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