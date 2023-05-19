Гендиректор «Факела» объяснили, почему на новом стадионе в Воронеже будет искусственный газон

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о ситуации с новой ареной команды в Воронеже.

Ранее появилась информация, что на стадионе будет уложено искусственное покрытие. На данный момент на стадионе с таким газоном выступает лишь один клуб РПЛ – «Оренбург».

«Конечно, на основной арене по утвержденным планам и стратегии планируется поле с натуральным покрытием. Уже сейчас клубу, всей спортивной вертикали, не хватает полей для тренировок в профессиональном плане, и та загрузка, которая есть сейчас со всеми официальными соревнованиями под эгидой РФС и Минспорта, подразумевает наличие искусственного покрытия последнего поколения с геофиловым наполнителем с подогревом», - цитирует Асхабадзе пресс-служба «Факела».

Добавим, что в Воронеже скоро начнется реконструкция «Центрального стадиона профсоюзов», который вмещает 35 тысяч зрителей.