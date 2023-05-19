Семак назвал самую худшую игру «Зенита» в сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал самую худшую игру команды в текущем сезоне.

«С ЦСКА в Москве, которую проиграли 0:1. Она расстроила. В остальных матчах, даже если не удавалось добиться результата, считаю, по игре мы все равно были лучше. Выиграть чемпионат, показывая цельный футбол, вдвойне приятно», - приводит «Матч ТВ» слова Семака.

Напомним, что «Зенит» оформил чемпионский титул в 26-м туре после домашней победы над «Спартаком» (3:2), а награждали команду по завершению следующего матча, в котором сине-бело-голубые принимали «Краснодар» (2:2).

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал десятым в истории отечественного футбола.