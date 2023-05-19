«Ньюкасл» столкнулся с трудностями в переговорах по трансферу Неймара

Английский «Ньюкасл» не готов удовлетворить финансовые запросы бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

По информации Relevo, клуб был бы рад приобрести форварда, однако может не потянуть его зарплату. Тем не менее, «сороки» продолжают искать варианты усиления состава под Лигу чемпионов.

Напомним, после 36 матчей «Ньюкасл» с 69 очками занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, практически гарантировав себе место в главном европейском турнире в будущем сезоне.

Неймар провел 29 матчей в составе парижан в текущем сезоне, в которых забил 17 мячей и сделал 18 результативных передач.