Тренер Пискарев заявил, что молодежная сборная России сдала игру команде Ганы

Экс-тренер молодежной сборной России Александр Пискарев заявил, что его команда сдала игру Гане на чемпионате мира-1993 ради победы на подпольном тотализаторе.

«Все узнал последним! Прихожу домой, ставлю кассету... Гляжу — Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков — это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут... До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд!» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Пискарева.

Добавим, что матч Россия – Гана состоялся на стадии четвертьфинала турнира. Молодежный чемпионат мира-1993 проходил в Австралии.

Сборная России заняла первое место в группе А, набрав четыре очка в трех матчах, с ней в группе были Австралия, Камерун и Колумбия.