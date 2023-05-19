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Тренер Пискарев заявил, что молодежная сборная России сдала игру команде Ганы

Недостойный для спортсмена поступок был совершен на молодежном чемпионате мира 1993 года.
19 мая 2023 11:41
автор: Максим Скороходов

Экс-тренер молодежной сборной России Александр Пискарев заявил, что его команда сдала игру Гане на чемпионате мира-1993 ради победы на подпольном тотализаторе.

«Все узнал последним! Прихожу домой, ставлю кассету... Гляжу — Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков — это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут... До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд!» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Пискарева.

Добавим, что матч Россия – Гана состоялся на стадии четвертьфинала турнира. Молодежный чемпионат мира-1993 проходил в Австралии.

Сборная России заняла первое место в группе А, набрав четыре очка в трех матчах, с ней в группе были Австралия, Камерун и Колумбия.

источник: «Спорт-Экспресс»
Тренер Пискарев заявил, что молодежная сборная России сдала игру команде Ганы
Недостойный для спортсмена поступок был совершен на молодежном чемпионате мира 1993 года.
19.05.2023 11:41
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