Футболисты «Манчестер Сити» получат крупную премию за победу в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии

«Манчестер Сити» может оформить требл в этом сезоне. Как сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на Football Insider, игроки получат крупную премию, если выиграют Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

По данным источника, боссы «горожан» выплатят команде 40 млн евро, из которых 20 млн полагаются за победу в ЛЧ, а остальные 20 – за победу в АПЛ и Кубке страны.

Напомним, в финале Лиги чемпионов команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Интером», а в финале Кубка Англии – с «Манчестер Юнайтед». Наконец, для победы в АПЛ «Сити» нужно обыграть «Челси» в 37-м туре чемпионата страны.

Добавим, что последним клубом из Англии, которому удавалось оформить требл, был «МЮ». Это случилось в сезоне-1998/99.