Жирков считает, что у Кокорина есть шанс вернуться в «Фиорентину»

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков высказался относительно игры форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Напомним, что 32-летний футболист был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра. Кокорин был арендован «Арисом» у «Фиорентины» в начале нынешнего сезона.

«Слабый чемпионат? Когда мы играли в еврокубках с кипрскими командами, они смотрелись достойно. Не скажу, что там слабый чемпионат. Возвращение в «Фиорентину»? Не в курсе его контрактных дел, но шанс есть», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Кокорин установил личный рекорд результативности. Отметим, что за свoю карьеру россиянин трижды забивал по десять гoлов в чемпионатах.