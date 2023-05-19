Экс-советник Федуна объяснил, почему «Спартак» не спасут трансферы за 20 миллионов евро

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Франко Камоцци считает, что проблемы красно-белых кроются не в отсутствии дорогих трансферов.

«Разница между «Спартаком» и «Зенитом» заключается не только в качестве и уровне игроков. Красно-белые могут купить и не только одного легионера за 20 миллионов, но это вряд ли изменит ситуацию. Конечно, сильный опорник необходим, он бы помог «Спартаку», но в большей степени клуб должен улучшить структуру работы внутри себя, а уже потом заниматься такими крупными трансферами», - приводит слова Камоцци Sport24.ru.

Напомним, после 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Ростову», у которого такое же количество очков.

В следующем туре подопечные Абаскаля проведут столичное дерби с ЦСКА. Игра пройдет 21 мая на домашней арене красно-белых. Начало в 16.30 по московскому времени.