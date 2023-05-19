Гендиректор «Зенита»: РПЛ сложная и уж точно не позорная и не отвратительная

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался относительно уровня чемпионата РПЛ.

Ранее экс-наставник «Химок» Спартак Гогниев заявил, что ему неприятно смотреть на оборонительный в футбол в чемпионате России.

«Да, наша футбольная лига отличается от пяти ведущих европейских по многим параметрам. Но она сложная и уж точно не позорная и не отвратительная. В нашей лиге забивать голы труднее, потому что большинство команд выбирают оборонительный стиль игры, особенно играя против «Зенита», - приводит «Матч ТВ» слова Медведева.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата страны, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура.