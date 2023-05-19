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Агент Кокорина заявил, что признание форварда лучшим игроком чемпионата Кипра было ожидаемым

Российский футболист забил 13 голов.
19 мая 2023 13:22
автор: Максим Скороходов

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал признание своего клиента лучшим игроком чемпионата Кипра в текущем сезоне.

«Признание Александра Кокорина MVP сезона было ожидаемо. Результаты говорят сами за себя. Может ли это повлиять на его дальнейшее будущее? У Саши контракт с «Фиорентиной» ещё год. Это тема к размышлению тренерского штаба «Фиорентины», что Кокорин может быть боевой единицей на следующий сезон», - приводит «Чемпионат» слова агента.

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

«Арис» не сообщал о выкупе форварда у «Фиорентины». Клуб из Лимасола лидирует в национальном чемпионате с отрывом в 3 очка от АПОЭЛа.

источник: Чемпионат.com
Агент Кокорина заявил, что признание форварда лучшим игроком чемпионата Кипра было ожидаемым
Российский футболист забил 13 голов.
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