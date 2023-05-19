Зинченко и Мартинелли больше не сыграют за «Арсенал» в текущем сезоне

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что полузащитник Александр Зинченко и нападающий Габриэл Мартинелли не помогут его команде из-за травм.

«Они оба выбыли до конца сезона.

Сколько времени им понадобится для восстановления? По-разному. У Габи довольно неприятная травма. Нам нужно оценить его состояние на следующей неделе, как долго он будет отсутствовать, но это как минимум несколько недель. У Алекса проблема с икрами из-за которых он пропустит несколько игр», - приводит пресс-служба «Арсенала» слова тренера.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 27 матчей за «канониров», забил один мяч и поучаствовал еще в двух голах.

На счету Мартинелли 15 голов и пять результативных передач в 36 играх АПЛ.

Напомним, что до конца сезона «пушкарям» осталось провести два матча в чемпионате.