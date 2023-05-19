«Енисей» получил лицензию для выступления в Российской премьер-лиге

Красноярский «Енисей» получил лицензию РФС I, которая позволяет команде сыграть в стыковых матчах и в Российской премьер-лиге в случае выхода, сообщается на странице «Енисея» в социальных сетях.

В розыгрыше Первой лиге остается провести три тура. После 31 тура «Енисей» с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в стыковых матчах. В 31-м туре прямые путевки в РПЛ могут получить калининградская «Балтика» и казанский «Рубин». Владикавказская «Алания» набрала 55 очков и занимает третье место, однако команда столкнулась с проблемами при получении лицензии и может лишиться возможности выступления в РПЛ, несмотря на успех в Первой лиге.

В 32-м туре 20 мая «Енисей» примет «Нефтехимик», 27 мая сыграет в гостях с «Кубанью», а 3 июня завершит турнир домашним матчем с «Волгой».