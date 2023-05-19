Стала известна сумма, которую «Спарта» потратит на выкуп Кухты у «Локомотива»

«Спарта» договорилась с «Локомотивом» о выкупе форварда Яна Кухты.

Напомним, что в июле прошлого года 26-летний футболист отправился в клуб из Праги на правах аренды.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Спарта» потратит 2,3 миллиона евро на выкуп Кухты. Клубы также договорились о десятипроцентной выплате в случае последующей перепродажи Яна.

Напомним, что нападающий перешел в «Локомотив» в январе прошлого года. Кухта провел в составе российского клуба 11 матчей, в которых забил три мяча и оформил две голевые передачи.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. Команда из Москвы набрала 36 очков после 27 игр.