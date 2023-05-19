Тренер «Ариса» Шпилевский может возглавить «Динамо»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский может возглавить московское «Динамо», сообщает журналист Роман Нагучев.

По данным источника, представители бело-голубых уже связывались Шпилевским, однако вероятность, что он перейдет в «Динамо» невелика, поскольку «Арис», в котором играет Александр Кокорин, ведет борьбу за чемпионский титул на Кипре и прямую путевку в Лигу чемпионов.

«Динамо» уволило с поста главного тренера команды серба Славишу Йокановича после поражения команды в 26-м туре от «Ахмата». Еще одним кандидатом на вакантное место называют серба Марко Николича.