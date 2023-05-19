Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли будет прооперирован после матча с «Севильей»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли будет прооперирован из-за травмы, полученной в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с испанской «Севильей», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Фаджоли получил перелом ключицы в концовке первого тайма матча и был заменен. После медицинского обследования футболисту было рекомендовано провести операцию, которая состоится в субботу.

В четверг «Ювентус» проиграл «Севилье» в гостях со счетом 1:2 и не смог выйти в финал Лиги Европы. В нынешнем сезоне Фаджоли провел 37 матчей во всех турнирах, на его счету три гола и пять голевых передач.