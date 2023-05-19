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«Как в Рио-де-Жанейро». Мостовой - об атмосфере в раздевалке «Зенита»

За команду выступают семеро бразильцев.
19 мая 2023 16:02
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что в раздевалке команды иногда чувствует себя как в Бразилии.

Напомним, что за клуб из Санкт-Петербурга выступают южноамериканские футболисты, в том числе Клаудиньо и Малком. В феврале эти игроки «Зенита» получили российские паспорта.

«Задели ли слова Артема Дзюбы, назвавшего «Зенит» командой из Рио-де-Жанейро? Нет-нет, ничуть не задели. Да, иногда в раздевалке сидишь и порой чувствуешь себя как в Рио — порой играет латиноамериканская музыка, вокруг бразильцы, колумбийцы (смеется)», — цитирует Мостового «Российская газета».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. Чемпионство «Зенит» оформил досрочно, в матче 26-го тура со «Спартаком» (3:2).

источник: «Российская газета»
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