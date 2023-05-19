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Первая ракетка мира Джокович сыграет в футбол с гонщиками «Формулы-1» в Монте-Карло

Благотворительный матч состоится перед Гран-при Монако.
19 мая 2023 15:41
автор: Александр Евграфов

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет в футбол с гонщиками «Формулы-1» в благотворительном матче накануне Гран-при Монако.

Партнерами Джоковича по команде «звезд» станут призер гонок на гидроциклах Лиза Батталья, бывшие футболисты Флавио Рома, Клод Пюэль бывшие вингеры «Пари Сен-Жермена» Женери Менез и Жером Ротен.

В числе соперников помимо гонщиков молодежных «формульных» серий сыграют пилоты «Формулы-1» Шарль Леклер, Пьер Гасли, Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс.

Матч состоится на стадионе Луи II в Монако 22 мая. Гран-при Монако пройдет в Монте-Карло с 26 по 28 мая.

Все вырученные средства будут направлены в детские дома.

источник: «Советский спорт»
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