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«Пари Сен-Жермен» продлил контракт с капитаном клуба Маркиньосом до 2028 года

Футболист играет в составе «парижан» с 2013 года.
19 мая 2023 15:55
автор: Александр Евграфов

Руководство «Пари Сен-Жермен» продлило контракт с защитником и капитаном команды Маркиньосом, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Франции.

Новое соглашение с 29-летним бразильцем рассчитано до 2028 года.

«Я рад продлению контракта и очень горжусь этим. Для меня – это особый момент. «ПСЖ» доверяет меня, я доверяю клубу. Убежден, что мы вместе продолжим добиваться успеха», - цитирует Маркиньоса пресс-служба команды.

Маркиньос присоединился к «Пари Сен-Жермен» в 2013 году. За это время он семь раз выигрывал титул чемпиона Франции, шесть раз становился обладателем Кубка страны, кубка французской лиги и обладателем Суперкубка Франции.

источник: ФК «Пари Сен-Жермен»
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