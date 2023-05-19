Защитник «Краснодара» Кайо высказался о жизни в России 

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеан рассказал, как чувствует себя, проживая в России.

«Я живу в России уже четыре года, мне здесь все нравится. Жизнь в России очень хороша. Самое главное — быть счастливым там, где ты находишься», — приводит слова Кайо «РБ Спорт».

Напомним, что Кайо перешел в «Краснодар» из «Санта-Клары» в июле 2019 года за три миллиона евро. В текущем сезоне в составе черно-зеленых он принял участие в 27 матчах, отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Добавим, что 27-летний игрок помог «быкам» выйти финал Кубка России. Он забил гол в ворота «Урала» (2:1) в финальном матче второго этапа Пути регионов турнира.