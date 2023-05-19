Полузащитник «Торино» Миранчук вернулся к тренировкам в общей группе

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает испанский ресурс Toro.

По данным источника, футболист восстановился после травмы, полученной в матче 34-го тура с «Монцей». Россиянин сломал мизинец и пропустил матч с «Вероной». Однако сейчас по данным медицинского штаба команды, Миранчук может сыграть с «Фиорентиной» в матче 21 мая.

Россиянин, выступающий за «Торино» на правах аренды, провел за команду 28 матчей, забил четыре гола и отдал семь голевых передач.

После 35 туров «Торино» набрал 49 очков и занимает 8-е место в чемпионате Италии. У «Фиорентины» столько же очков, «фиалки» идут 10-ми в Серии А.