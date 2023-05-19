«Манчестер Сити» представил новую форму, посвященную 20-летию домашнего стадиона

«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2023/2024, в котором «горожане» отпразднуют 20-летие переезда клуба на стадион «Этихад». Дизайн формы вдохновлен уникальной архитектурой стадиона «Этихад», а именно четырьмя гигантскими башнями, видимыми снаружи арены. Они образуют полосы на футболке.

«Сзади на шее указан почтовый индекс стадиона в честь 20-летия домашнего стадиона «Сити». Также V-образный вырез делает отсылку на первую форму, в которой играл «Манчестер Сити» в домашних матчах сезона-2003/04 года», - говорится в заявлении.

За три тура до финиша «Манчстер Сити» с 85 очками лидирует в чемпионате Англии и может уже в следующем туре оформить девятое в истории и третье подряд чемпионство. Команда Пепа Гвардиолы также является финалистом Лиги чемпионов.