Уилкшир уверен, что Кокорин способен проявить себя в чемпионате Италии

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал новость о том, что российский форвард «Ариса» Александр Кокорин стал лучшим футболистом сезона в чемпионате Кипра.

«Так держать, Саша! Но все равно надо помнить, что Кокорин стал лучшим только в чемпионате Кипра. Интересно, что будет дальше. Считаю, что он может забивать и в «Фиорентине». В аренде Александр показал, на что он способен. Посмотрим, как он проявит себя в Серии А», — приводит слова Уилкшира Sport24.ru.

Напомним, что Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» летом 2022 года. В текущем сезоне в составе команды из Лимасола он принял участие в 28 матчах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.