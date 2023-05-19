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Уилкшир уверен, что Кокорин способен проявить себя в чемпионате Италии

Экс-игрок «Динамо» оценил звание 32-летнего россиянина как лучшего игрока сезона на Кипре. 
19 мая 2023 16:35
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал новость о том, что российский форвард «Ариса» Александр Кокорин стал лучшим футболистом сезона в чемпионате Кипра.

«Так держать, Саша! Но все равно надо помнить, что Кокорин стал лучшим только в чемпионате Кипра. Интересно, что будет дальше. Считаю, что он может забивать и в «Фиорентине». В аренде Александр показал, на что он способен. Посмотрим, как он проявит себя в Серии А», — приводит слова Уилкшира Sport24.ru.

Напомним, что Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» летом 2022 года. В текущем сезоне в составе команды из Лимасола он принял участие в 28 матчах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

источник: Sport24.ru
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