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Тихонов считает, что победа «Спартака» над ЦСКА может добавить интриги в борьбу за медали РПЛ

По мнению 52-летнего специалиста, за концовкой чемпионата России станет интереснее следить в том случае, если красно-белые одержат победу в московском дерби.
19 мая 2023 16:46
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды против ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

«Жду интересного противостояния. Если ЦСКА выиграет, то наверняка обеспечит себе второе место. Для всех будет интереснее, если «Спартак» победит», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, что очная встреча «Спартака» и ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало матча – 16:30 по московскому времени.

В данный момент подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков после 27 проведенных игр. Команда Владимира Федотова идет на втором месте, имея в своем активе 54 очка.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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