Московское «Динамо» официально расторгло контракт с главным тренером клуба Йокановичем

Московское «Динамо» и главный тренер команды Славиша Йоканович пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества, сообщается на официальном сайте команды.

«Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении клуба.

Об отстранении Йокановича от работы было заявлено после поражения «Динамо» от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура со счетом 0:3. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен 32-летний специалист Павел Алтапов.

Йоканович начал работу с «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда, завоевавшая бронзовые медали минувшего чемпионата, вылетела из Кубка России, а после 27 туров чемпионата России находилась и шла на седьмой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги.