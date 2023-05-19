Камоцци считает, что у «Спартака» есть шансы победить в матче с ЦСКА

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.

«Надеюсь, «Спартак» сможет прервать неудачную серию и наконец победить. В любом случае, этот сезон пойдет на пользу молодой команде и в следующем году футболисты будут сильнее», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что встреча между командам состоится 21 мая в Москве на «Открытие Банк Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.