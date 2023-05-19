Лэмпард рассказал, что хотел видеть Холанда в «Челси» 

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что рассчитывал подписать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в лондонскую команду до его перехода в АПЛ.

«Я надеялся, что Холанд окажется в «Челси». Конкуренция была большой, потому что он выдающийся футболист. Пункт о выкупе был разумным. Я не знаю, насколько это было близко... но я хотел пригласить его», — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Холанд присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. 22-летний игрок перешел в стан небесно-голубых из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он сыграл 49 матчей, забил 52 гола и отдал восемь результативных передач. На данный момент норвежский нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата Англии.