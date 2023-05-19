Автор дубля в ворота «Реала» Силва стал лучшим игроком ответных полуфиналов Лиги чемпионов

Португальский полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим футболистом ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В голосовании болельщиков Силва опередил своего одноклубника Родри, а также двух игроков «Интера» Лаутаро Мартинеса и Хакана Чалханоглу.

Силва стал автором дубля в ворота мадридского «Реала» в ответном полуфинальном матче в Манчестере. «Горожане» победили со счетом 4:0 и по сумме двух встреч вышли в финал, где впервые в истории встретятся с миланским «Интером», победившим «Милан».

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.