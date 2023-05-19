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Силкин высказался об отставке Йокановича с поста главного тренера «Динамо»

Сегодня, 19 мая, московский клуб объявил о расставании с сербским специалистом.
19 мая 2023 17:30
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об увольнении Славиши Йоканович с должности наставника бело-голубых.

Отметим, что новость об отставке 54-летнего специалиста была объявлена сегодня, 19 мая.

«Я считаю, ответственность за назначение тренера должны нести руководители команды, которые привели его. Мне не понравилась его работа. Он не имел контакта со своими подопечными. Он все время общался с переводчиком. Он приезжал к нам, чтобы зарабатывать деньги, или он действительно хотел работать здесь? Он ни одного слова по-русски не сказал за год работы», — приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Йоканович возглавлял «Динамо» с лета 2022 года. В настоящее время москвичи располагаются на седьмой строчке, имея в своем активе 42 очка после 27 проведенных матчей. Ранее команда вылетела из розыгрыша Кубка России, потерпев поражение от «Акрона».

источник: «Спорт-Экспресс»
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