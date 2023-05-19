Автор победного гола в ворота «Ювентуса» Ламела стал лучшим игроком ответных полуфиналов Лиги Европы

Аргентинский вингер испанской «Севильи» Эрик Ламела признан лучшим игроком ответных полуфинальных матчей Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В голосовании болельщиков Ламела опередил своего одноклубника Ивана Ракитича, а также Неманью Матича из «Ромы» и Флориана Вирца из «Байера».

Севилья победила «Ювентус» со счетом 2:1 и по сумме двух встречи вышла в финал турнира, где сыграет с итальянской «Ромой», которая в другом полуфинале победила немецкий «Байер».

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш».