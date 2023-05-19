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Кафельников не верит, что «Спартак» может попасть в тройку призеров РПЛ

Московский клуб 21 мая сыграет против ЦСКА.
19 мая 2023 17:38
автор: Степан Шереметьев

Экс-теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.

«Я не буду смотреть дерби. Мои эмоции после игры с «Зенитом» еще не утихли. Даже нет никаких ощущений, что «Спартак» может попасть в тройку», - приводит слова спортсмена Sport24.

Напомним, что встреча между командам состоится 21 мая в Москве на «Открытие Банк Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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