Мостовой считает, что Кокорин реабилитировался благодаря выступлению в чемпионате Кипра 

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением по поводу того, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.

«Его сезон вызывает уважение. Многие скажут, что Кипр — это не уровень. Но не стоит забывать, что с ним происходило в последние годы. Кипр или нет, но стать лучшим и забить столько мячей… Молодец. Можно сказать, что Кокорин реабилитировался. Здесь только похвала и респект, — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в четверг, 18 мая Кокорину была вручена премия Ассоциации футболистов Кипра. 32-летний форвард проводит текущий сезон на правах аренды в «Арисе». Кипрский клуб арендовал россиянина у «Фиорентины» летом 2022 года. За команду из Лимасола он сыграл 28 встреч, в которых отличился 13-ю забитыми мячами и шестью ассистами.