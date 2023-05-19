«Ахмат» продлил контракт с полузащитником Садулаевым

Футбольный клуб «Ахмат» продлил соглашение с полузащитником Лечи Садулаевым, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора команды Ахмеда Айдамирова.

«Лечи Садулаев лечится, его уже прооперировали. С ним давно продлили контракт, он дома, воспитанник нашего клуб. Можно сказать, что подписали пожизненный контракт», - отметил Айдамиров.

В этом сезоне Садулаев провел 28 игр, стал автором пяти голов и шести голевых передач.

В матче 25-го тура с ЦСКА полузащитник получил травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона.

Контракт Садулаева с грозненцами рассчитан до конца мая 2023 года. После 27 туров «Ахмат» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.