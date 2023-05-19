Лещенко раскритиковал работу Йокановича в «Динамо»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал расторжение контракта главного тренера Славиши Йокановича с московским клубом.

«С точки зрения организации игры - это было безнадежно. Непонятно, во что играл Йоканович. В защиту ли? Контратаки? Было все абстрактно, невыразительно», - приводит слова Лещенко «СЭ».

Напомним, что об отстранении Йокановича от работы было заявлено после поражения «Динамо» от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура со счетом 0:3. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен 32-летний специалист Павел Алтапов.

Йоканович начал работу с «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда, завоевавшая бронзовые медали минувшего чемпионата, вылетела из Кубка России, а после 27 туров чемпионата России находилась и шла на седьмой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги.