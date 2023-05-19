Игрок ЦСКА Мойзес подозревается в махинациях со ставками

Защитник ЦСКА Мойзес попал под подозрение, связанное с участием футболиста в махинациях со ставками на игры в Бразилии. Об этом сообщает Globo.

Как утверждает источник, во времена выступления 28-летнего игрока за «Интернасьонал», он получил денежное предложение от сторонних лиц за то, что он заработает желтую карточку в очной встрече бразильского клуба с «Сан-Паулу». Сообщается, что в итоге бразилец получил предупреждение за споры с арбитром. Это стала последняя игра защитника перед переходом в ЦСКА.

Напомним, что Мойзес перешел в ЦСКА на правах аренды в августе 2022 года. У московской команды есть право выкупа футболиста. В нынешнем сезоне в составе красно-синих он сыграл 32 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.