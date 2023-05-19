ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алдонин считает, что ЦСКА не гарантирована победа в матче со «Спартаком»

Встреча между командами состоится 21 мая.
19 мая 2023 18:22
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и армейцами.

«Сейчас армейцы номинально сильнее «Спартака». Но к дерби это отношение не имеет. Будет сложный матч. То, что ЦСКА к дерби подходит в лучшем настроении, это ни в коем разе не гарантирует победу», - приводит слова бывшего футболиста Sport24.

Напомним, что встреча между командам состоится 21 мая в Москве на «Открытие Банк Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
Тарханов сообщил о готовности возглавить «Динамо»
68-летний специалист считает работу с московской командой интересным проектом, несмотря на свой возраст. 
19.05.2023 19:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Футболист «Байера» назвал «уродливой» игру «Ромы» Моуринью в полуфинале Лиги Европы
В итоге римский клуб смог пробиться в финал турнира.
19.05.2023 19:03
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Мойзеса отреагировал на подозрения в отношении его клиента в махинациях со ставками 
Предполагается, что бразильский игрок намеренно заработал желтую карточку в одном из матчей во время выступления за «Интернасьонал».
19.05.2023 18:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер «Барселоны» Хави заблокировал трансфер Рафиньи
Переговоры о будущем игрока продолжаются.
19.05.2023 18:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Габулов призвал «Динамо» назначить Игнашевича на пост главного тренера клуба 
Габулов призвал «Динамо» назначить Игнашевича на пост главного тренера клуба 
По словам бывшего вратаря сборной России, бело-голубые с 43-летним специалистом будут претендовать на чемпионство через пару лет. 
19.05.2023 18:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Алдонин считает, что ЦСКА не гарантирована победа в матче со «Спартаком»
Встреча между командами состоится 21 мая.
19.05.2023 18:22
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Игрок ЦСКА Мойзес подозревается в махинациях со ставками
Игрок ЦСКА Мойзес подозревается в махинациях со ставками
Бразилец присоединился к армейцам в начале текущего сезона.
19.05.2023 17:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лещенко раскритиковал работу Йокановича в «Динамо»
Сегодня, 19 мая, было объявлено о расторжении контракта со специалистом.
19.05.2023 17:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ахмат» продлил контракт с полузащитником Садулаевым
Футболист продолжает лечение после полученной травмы.
19.05.2023 17:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика