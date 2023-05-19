Алдонин считает, что ЦСКА не гарантирована победа в матче со «Спартаком»

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и армейцами.

«Сейчас армейцы номинально сильнее «Спартака». Но к дерби это отношение не имеет. Будет сложный матч. То, что ЦСКА к дерби подходит в лучшем настроении, это ни в коем разе не гарантирует победу», - приводит слова бывшего футболиста Sport24.

Напомним, что встреча между командам состоится 21 мая в Москве на «Открытие Банк Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.