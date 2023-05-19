Габулов призвал «Динамо» назначить Игнашевича на пост главного тренера клуба 

Экс-голкипер «Динамо» Владимир Габулов рассказал, кто по его мнению должен возглавить московский клуб после отставки Славиши Йокановича с должности главного тренера команды.

«Наиболее подходящей кандидатурой считаю Сергея Игнашевича. Он специалист хорошего уровня, проводит отличный сезон с «Балтикой». К тому же, Сергей работал с такими тренерами, как Капелло, Хиддинк, Черчесов, Газзаев и этот не весь список. Считаю, что Игнашевич дорос до уровня большого московского клуба. Через два‑три года они могли бы выиграть чемпионат с Игнашевичем, потому что Сергей будет стремиться именно к этому», — приводит слова Габулова «Матч ТВ».

Добавим, что Игнашевич в настоящий момент руководит «Балтикой». Он был назначен на пост главного тренера «балтийцев» в октябре 2021 года. В текущем сезоне калининградский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 64 очка после 31 проведенного матча.