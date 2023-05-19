Главный тренер «Барселоны» Хави заблокировал трансфер Рафиньи

Главный тренер «Барселоны» Хави выступил против продажи Рафиньи, сообщает AS.

По данным источника, Хави заблокировал трансфер 26-летнего бразильца, потому что рассчитывает сохранить игрока в команде. В то же время руководство «Барселоны» намерено выставить игрока на трансфер за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что Рафиньей интересуются клубы английской премьер-лиги. Бразилец выступает за каталонский клуб с лета прошлого года. В нынешнем сезоне Рафинья в 46 матчах во всех турнирах забил десять голов и отдал 12 голевых передач.

«Барселона» в этом сезоне стала 27-кратным чемпионом Испании.