Агент Мойзеса отреагировал на подозрения в отношении его клиента в махинациях со ставками 

Агент защитника ЦСКА Мойзеса, Луис Фернандо Гарсия высказался насчет того, что футболиста подозревают в махинациях со ставками во время его игры в чемпионате Бразилии.

Отметим, что 28-летний футболист перешел в московский клуб на правах аренды из «Интернасьонала».

«Я первый раз об этом слышу», — приводит слова Гарсии Sport24.ru.

Ранее появилась информация о том, что бразильцу предложили денежное вознаграждение, если тот заработает желтую карточку во время очной встречи «Интернасьонала» против «Сан-Паулу». Защитник отметился предупреждением после того, как стал спорить с арбитром матча.

Добавим, что в текущем сезоне Мойзес в составе ЦСКА принял участие в 32 матчах, отметился одним забитым мячом и тремя ассистами. В арендном соглашении футболиста с красно-синими присутствует пункт выкупа по завершении нынешнего сезона.