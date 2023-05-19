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Агент Мойзеса отреагировал на подозрения в отношении его клиента в махинациях со ставками 

Предполагается, что бразильский игрок намеренно заработал желтую карточку в одном из матчей во время выступления за «Интернасьонал».
19 мая 2023 18:48
автор: Глеб Шевяков

Агент защитника ЦСКА Мойзеса, Луис Фернандо Гарсия высказался насчет того, что футболиста подозревают в махинациях со ставками во время его игры в чемпионате Бразилии.

Отметим, что 28-летний футболист перешел в московский клуб на правах аренды из «Интернасьонала».

«Я первый раз об этом слышу», — приводит слова Гарсии Sport24.ru.

Ранее появилась информация о том, что бразильцу предложили денежное вознаграждение, если тот заработает желтую карточку во время очной встречи «Интернасьонала» против «Сан-Паулу». Защитник отметился предупреждением после того, как стал спорить с арбитром матча.

Добавим, что в текущем сезоне Мойзес в составе ЦСКА принял участие в 32 матчах, отметился одним забитым мячом и тремя ассистами. В арендном соглашении футболиста с красно-синими присутствует пункт выкупа по завершении нынешнего сезона.

источник: Sport24.ru
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