Футболист «Байера» назвал «уродливой» игру «Ромы» Моуринью в полуфинале Лиги Европы

Полузащитник «Байера» Керем Демирбай подверг критике игру «Ромы» в ответном матче полуфинала Лиги Европы (0:0).

«Обидно, что в полуфинале на таком высоком уровне подобный стиль игры может принести успех. В конце они играли очень уродливо», - приводит слова игрока RTL.

Леверкузенцы больше владели мячом (60 на 40), нанесли больше ударов по воротам (22-1) и в створ ворот (6-0), однако этого не хватило, чтобы отличиться забитым мячом.

«Рома» стала победителем двухматчевого противостояния с «Байером» и вышла в финал Лиги Европы. В первом матче подопечные Жозе Моуринью одержали минимальную победу над «фармацевтами» (1:0) благодаря голу полузащитника Эдоардо Бове.