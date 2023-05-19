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Тарханов сообщил о готовности возглавить «Динамо»

68-летний специалист считает работу с московской командой интересным проектом, несмотря на свой возраст. 
19 мая 2023 19:03
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что не против стать новым наставником для «Динамо» после увольнения Славиши Йокановича.

Отметим, что сербский специалист покинул руководящую должность команды сегодня, 19 мая.

«Хотел бы я возглавить «Динамо»? Я уже старый для этого, наверное. (смеется.) Вроде на этот пост претендует серб Николич, который «Локомотив» тренировал. Но, безусловно, я был бы не против, это интересная работа. К тому же, в «Динамо» много молодых и очень талантливых футболистов, можно будет прогресс хороший сделать», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Добавим, что в данный момент «Динамо» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка после 27 матчей.

Напомним, что Тарханов находится без работы тренера с 2021 года после того, как покинул «Славию Софию».

источник: «РБ-Спорт»
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