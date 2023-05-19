Кечинов считает, что победа «Спартака» над ЦСКА скрасит сезон для болельщиков 

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче команды с ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

«Это дерби, в таких встречах никогда не бывает фаворита, вне зависимости от того, в какой форме находятся команды. Предстоящий матч – прекрасный шанс реабилитироваться перед нашими болельщиками, за победу в дерби можно многое простить», - приводит слова Кечинова Rusfootball.info.

Напомним, что «Спартак» примет на своем поле ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча – 16:30 по московскому времени.

В настоящее время команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков после 27 матчей. Армейцы идут на второй позиции, имея в своем активе 54 очка.